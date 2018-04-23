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lu Uğur ve Kamil Ahmet'in sağlık durumu

'dan ve 'nin sakatlıklarına ilişkin açıklama yapıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 16:00
Trabzonsporlu Uğur ve Kamil Ahmet'in sağlık durumu

'un internet sitesinde yer alan açıklamada, iki futbolcunun da 21 Nisan Cumartesi oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu futbolcuların sağlık durumuna ilişkin, sağlık ekibinin şu görüşleri yer aldı:

"Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre, 'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek tedavi yapılacak. 'nin ise sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık tedavi programı uygulanacak."

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Trabzonsporlu Uğur ve Kamil Ahmet'in sağlık durumu
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