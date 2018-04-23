Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Vincent Janssen'in 15 haftalık forma hasreti bitti

'in 15 haftalık forma hasreti bitti

'nin Hollandalı oyuncusu , takımının 'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 72. dakikada oyuna girerek 15 haftalık forma hasretine son verdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 22:13
Vincent Janssen'in 15 haftalık forma hasreti bitti

'nin Hollandalı forveti yaşadığı sakatlıklar sonrası 15 hafta sonra sahadaki yerini aldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı forvet Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sonrası 15 hafta sonra sahalara geri döndü. Yaşadığı kemik ödemi sakatlığı sonrası son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor karşısında forma giyen Hollandalı forvet 15 hafta aranın ardından 30. haftada Antalyaspor karşısında 72. dakikada Roberto Soldado'nun yerine oyuna dahil oldu.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için flaş yorum
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Vincent Janssen'in 15 haftalık forma hasreti bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN