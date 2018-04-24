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1. Lig'de heyecan bitmiyor

'un bu hafta alacağı 1 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunduğu Spor Toto 1. Lig'de de alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e yükselebilir. Lige veda edecek üçüncü ekip de son 2 haftada belli olacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:52
1. Lig'de heyecan bitmiyor

'un bu hafta alacağı 1 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunduğu Spor Toto 1. Lig'de de alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e çıkabilir.

Çaykur Rizespor'un 63 puanla lider durumda bulunduğu ligde MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'un puan kaybettiği haftada 'i 4-0 yenerek 2. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor'un 3. durumdaki Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacağı bu hafta Karadeniz temsilcisi en az 1 puan aldığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Son 2 haftaya 2. sırada giren MKE Ankaragücü ise deplasmanda küme düşmesi kesinleşen 'u yenip Ümraniyespor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

Bu durumda puanını 62'ye çıkaracak MKE Ankaragücü sezon sonunda Ümraniyespor ve 'la olası puan eşitliğinde bile rakiplerini geride bırakacağı için Süper Lig vizesi alacak.

Play-off barajında yer alan Boluspor'un 56, Gazişehir Gaziantep'in 53 ve Altınordu'nun 52 puanın bulunduğu ligde bu takımları takip eden 49 puanlı ile 47 puanlı ve 46'şar puanlı ile İstanbulspor, play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Play-off barajında yer alan ekiplerin kalan maçları şöyle:

Boluspor (56): (D), Denizlispor

Gazişehir Gaziantep (53): Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor (D)

Altınordu (52): (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor

DÜŞME HATTI

Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren maçta deplasmanında 2-0 geriye düşen Denizlispor, daha sonra bulduğu 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından her iki takım da 32. haftayı 35'er puanla kapattı.

Her iki takım arasında sezon içindeki maçlar eşit olduğu için sezon sonunda olası bir puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Son 2 hafta öncesinde Denizlispor'un averajı "-8", Samsunspor'un ise "-13".

Denizlispor gelecek hafta lige veda etmesi kesinleşen 'u konuk ettikten sonra Boluspor deplasmanında puan arayacak. Samsunspor ise deplasmanından sonra Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ligde 37 puana sahip Eskişehirspor ise 33. haftada Boluspor'u konuk ettikten sonra deplasmanına gidecek. Eskişehirspor'la aynı puan sahip Adana Demirspor ise bu hafta Adana'da Altınordu ile son hafta ise dış sahada MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

Ligde son 2 hafta öncesinde puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAv.P
1. Çaykur Rizespor32189563362763
2. MKE Ankaragücü32178751331859
3. Ümraniyespor32177846311558
4. Boluspor321751050282256
5. Gazişehir Gaziantep32158955332253
6. Altınordu321571054431152
7. Büyükşehir Belediye Erzurumspor32131095142949
8. Tetiş Yapı Elazığspor321381150381247
9. Balıkesirspor Baltok32147115145646
10. İstanbulspor32137123937246
11. Adanaspor32127134149-843
12. Akın Çorap Giresunspor32118134339441
13. Eskişehirspor32117145854437
14. Adana Demirspor32107154246-437
15. Denizlispor3298153846-835
16. Samsunspor32714112841-1335
17. Grandmedical Manisaspor3273223073-4315
18. Gaziantepspor3224261490-761

Ceza puanı alan takımlar: Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor (3), Grandmedical Manisaspor, Gaziantepspor (9)

PROGRAM

Tüm maçların 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacağı 33. haftada program şöyle:

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

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1. Lig'de heyecan bitmiyor
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