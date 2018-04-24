Aykut Kocaman: Çok net! Kalan süre oynanmalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, Antalya
spor ile oynadıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Kocaman yarıda kalan kupa maçı için, "Bir kere sahadan çekilen taraf Beşiktaş. Hakemler sahada. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak, hükmen galibiyet gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çok net, maçın kalan sürenin oynanması gerekiyor"
diye konuştu. Beşiktaş
'ın kalan sürede finale çıkabilecek kapasitede bir takım olduğunu söyleyen Kocaman, "Akılsız bir insan değiliz. Sanki maçı tatil etmek isteyen korner direklerinin oraya oturmuş Fenerbahçeli olduğu iddia edilen gruplardı. Sahanın içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. Maçın kalan kısmının oynanması, son derece akıllı ve mantıklı, doğru çözüm bu görünüyor'' dedi. TFF ADİL KARAR VERMELİ
Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiçbir canlıya bir şey atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Ama bunlar sadece Fenerbahçe Stadı'nda yanlış değil. Beşiktaş ve Galatasaray Stadı'nda da yanlış. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. Hükmen yenilgi kararı çıkma ihtimali yok. TFF adaletli karar vermek zorundayız." KAFASINA KAN GİBİ ŞEY SÜRÜLMÜŞ
"Şenol Güneş
diğer insanların yanında daha değerli değil, herkes kadar değeri var. Mehmet Topal, Hasan Çetinkaya değersiz mi? Bugüne kadar atılan insanların hiç mi değeri yok. Er meydanı burası, maçın kaldığı yerden devam etmesini istiyorum. Şenol hocanın kafasındaki dikişler ve kan gibi bir şeyler sürülmüş, batticon olabilir, her şey bunun üzerinden yürüyor. Oğuzhan'ı gördüm, 'Otursana yerine, ceza alacaksın boşu boşuna' dedim. Mustafa Pektemek'i gördüm, 'Oğlum susun, boşuna ceza alacaksınız' dedim. Sonra Şenol hocanın içeri giderken göğsüne su geldiğini gördüm. Olayların kaynağında Tolga gözüküyor. Ona bile 'Sakin olun biraz' dedim. Kan yok kardeşim, yok. Kan konusunda bir tanesi desin ki, 'Yanılıyorsun hocam', ben futbolu bırakmaya da hazırım." VEDA SİNYALİ
"Futbolun berbat ortamında çalışmaktan memnun değilim. Yakın zamanda köklü bir karar alacağım kendimle ilgili." 2.06
3 yıl Fener'i 3 yıl da Konyaspor'u çalıştıran Kocaman, dün lig puan ortalamasını 2,06'ya çıkarıp bu dönemin en yüksek değerine ulaştı. SÖZ AZİZ YILDIRIM'DA!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
sessizliğini bozuyor… Yıldırım; Ziraat Türkiye Kupası
'nda tribün olayları nedeniyle tatil edilen Beşiktaş derbisi sonrası yönetimiyle birlikte ilk kez basının karşısına çıkacak. Yaşanan olaylar sonrası yazılı açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın, TFF'nin yarın yapacağı toplantı öncesi neler söyleyeceği merak konusu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek olan basın toplantısı saat 14.00'te başlayacak.