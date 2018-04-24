Cumhurbaşkanımız tanıtımı iyi yapıyor

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, güzel ve anlamlı bir günde çocuklarla buluştuklarını söyledi.
Güneş'in açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle: BİZE
düşen görev Mustafa Kemal Atatürk
'ün emanet bıraktığı bu ülkeyi iyi günlere getirebilmek. Türkiye, ekonomik ve sosyal olarak büyüme trendinde ama sosyal ve psikolojik olarak daha büyük mesafe almamız gerekiyor. 23
Nisan'da sanat camiasının yanı sıra kendi
oyuncularımızın ve personelimizin çocuklarıyla
birlikteyiz. Güzel havayı güzel birlikteliklerle
devam ettiriyoruz. Herkes çocukluğuna döndü.. Çocukluğa dönmekte fayda var.
Hiçbir zaman aklımızı bir kenara bırakmayalım. Sevgiyi ve saygıyı unutmayalım. FUTBOL takımıyız ama kaliteli insan topluluğuyuz.
Takımda her kesimden insan var. Irk ve din ayrımı yapmadan birlikte olan bir toplumuz. Beşiktaş da böyle bir camia.
Kimseyi rengi ve ırkı itibarıyla dışlamamak lazım. Tarihimize bakarsak en güzelini yapan biziz. Herkesin birbirine selam verdiği dönemlerden geldik. TAKIMDA
8 ülkeden oyuncular var.
Dünyanın bir ucundan geldiler. Ülkemize geldiklerinde burayı tanıyorlar. Bundan daha iyi tanıtım yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı
bunu çok iyi yapıyor. Zaman zaman yabancı sporcuları ve sanatçıları toplantılara çağırıyor. Parayla yapamadığınızı bu insanlarla yapıyorsunuz. İçe dönük hesaplaşmayı kavga etmeden yaparsak Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz. Etrafımızda düşmanlarımız varsa biz güçlü olacağız.