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- derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto 'in 31. haftasında oynanacak - derbisinin bilet fiyatları açıklandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 13:45
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı

'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbinin bilet fiyatları belli oldu. 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da TT Stadyumu'nda oynanacak dev derbinin biletleri yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacak. 26 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de sadece GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi saat 19.00'dan sonra Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacak.

Kritik derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

KATEGORİ 1: 1,000 TL
KATEGORİ 2: 900 TL
KATEGORİ 3: 750 TL
KATEGORİ 4: 750 TL
KATEGORİ 5: 600 TL
KATEGORİ 6: 450 TL
KATEGORİ 7: 350 TL
KATEGORİ 8: 250 TL
KATEGORİ 9: 200 TL
KATEGORİ 10: 125 TL
KATEGORİ 11: 100 TL
KATEGORİ 12 (MİSAFİR): 125 TL

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı
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