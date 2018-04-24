Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve bireysel açma germe hareketleri yapıldı. Daha sonra 10 dakika süren aerobik koşu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.