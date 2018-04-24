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'da mesaisi başladı

, 'in 31. haftasında oynayacağı derbisinin hazırlıklarına başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 20:40
Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

, 'in 31'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve bireysel açma germe hareketleri yapıldı. Daha sonra 10 dakika süren aerobik koşu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı
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