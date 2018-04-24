Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepe'de Demba Ba krizi!

'de Demba Ba krizi!

Hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan ve ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Demba Ba'nın durumu, Göztepe'de kriz yarattı!

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:57
Göztepe'de Demba Ba krizi!

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 kalıp son 4 haftaya Avrupa umudunu koruyarak giren 'de kayıp golcü Nabil Ghilas'ın performansı camiayı sevindirdi. Demba Ba'nın yaşadığı sakatlıklar yüzünden 2 haftadır takımdan uzak kalması nedeniyle formayı sırtına geçiren Cezayirli forvet, 2-1 kazanılan Bursaspor ve son Akhisarspor maçlarında attığı gollerle takımına hayat verdi. Kazanılan 4 puana önemli etki eden Ghilas üzerindeki ölü toprağı atmış oldu. Sezona iyi başlamasına rağmen önce sakatlanan ardından forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı dahi düşünen 28 yaşındaki oyuncunun kalan 4 maçta da Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ön önemli kozlarından biri olacağı öğrenildi.

Hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan Demba Ba'nın ise iyileşmemesi taraftarı huzursuz etti. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Senegalli yıldızın Göztepe'nin teklifini kabul etmediği, Başkan 'in de Ba'ya kızgın olduğu ileri sürüldü. Transfer dedikoduları yüzünden kadroya giremediği iddia edilen Ba'nın cuma günü oynanacak Karabükspor karşılaşmasında da büyük ihtimalle forma giyemeyeceği vurgulandı.

Devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua ekibinden transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 5 gol attı. Demba Ba'nın yokluğunda oynayan Ghilas ise 17 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti, 4 kez fileleri sarstı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Demba Ba krizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN