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: Sorunları çözmek için masaya oturduk

Asbaşkanı , oyuncuların haklı olarak gecikmiş alacaklarını tahsil etmeye çalıştığını söylerken, bu sorunun çözümü için kendileriyle masaya oturduklarını da ifade etti.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Hayrettin Hacısalihoğlu: Sorunları çözmek için masaya oturduk
'da transfer yasağından sonra Avrupa'dan men edilme tehlikesinin de gündemde olması camiayı hareketlendirdi. Asbaşkan Hayrettin Hacıaslihoğlu da, camiayı bir araya toplayacaklarını belirterek, "Bu kulüp yalnız yönetimin değil. Herkesle birlikte olmaya çalışacağız. Ekonomik şartlar zor. Herkesin yardımı ile bu yoldan çıkmış treni rayına oturtmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Hacısalihoğlu, bugüne kadar ödemeleri aksayan oyuncuların kendi haklarını aramak için çeşitli girişimler yaptığını da vurgulayarak, "Borçlunun en büyük sorunu borçları ortadan kaldırmaktır. Biz o konuyu iyi niyetle çözmeye çalışıyoruz. Oyuncular makul ama bu sorunları çözmüyor. Dünyanın öbür ucundan gelmiş, ödemelerini almamış oyuncular var. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi transfer yasağını kaldırmak. Daha önce hiç bu kadar bozulmuş, kokuşmuş bir vaziyet görmemiştim" yorumunu yaptı.
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Hayrettin Hacısalihoğlu: Sorunları çözmek için masaya oturduk
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