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Teknik direktör ile yollarını ayıran Serie A ekiplerinden , 'ın eski hocası ile anlaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 17:42
Igor Tudor, Udinese'ye transfer oldu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki İtalyan teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Ligde çıktığı son 11 maçı da kaybeden Udinese, 'ın eski Hırvat teknik direktörü Igor Tudor ile anlaştı. İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tudor'un bugün takımında başında antrenmana çıkacağı, akşam saatlerinde ise Dacia Arena'da Hırvat teknik adamı tanıtmak için bir basın toplantısı yapılacağı belirtildi.

Ligde üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına gelen Udinese, 33 puanla 15. sırada bulunuyor.

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Igor Tudor, Udinese'ye transfer oldu
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