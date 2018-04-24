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İki futbolcu da sezonu kapattı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
İki futbolcu da sezonu kapattı
kaptan Onur'un sezonu kapatmasının ardından ve Çörekçi'yi de kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan iki oyuncunun tedavisinin uzun süreceği belirtildi. Açıklama şöyle: "Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi 2-3 hafta sürecektir. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2. derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacak."
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İki futbolcu da sezonu kapattı
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