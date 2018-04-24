Kiev’e gideceğiz

Şampiyonlar Ligi
yarı finali ilk maçında bugün Liverpool
ile karşılaşacak olan Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder
ile Corriere dello Sport geniş bir röportaj yaptı. Satırbaşları şöyle:
20 yaşındayım ve şu ana kadar ulaşabileceğim en büyük hedefime ulaştım ama yeterli değil. Finale gitmek istiyoruz. Roma'da en mutlu günlerimi yaşıyorum. Umarım yarı finalde Liverpool'u eleyip finale hep beraber gideriz.
Şampiyonlar Ligi'nde finale ulaşmayı çok arzu ediyoruz. Bütün oyuncuların hayali, umarım geçeriz. Ailem finali izlemeye Kiev
'e gelmeyi çok istiyor.
Bir şeyi itiraf etmeliyim; ligin bir anında iyi oynamaya başladıysam teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımın tavsiyesi ve önerileri ile oldu.
Roma taraftarlarının benim adımı haykırması tüylerimi diken diken ediyor. Gol atmaya da devam etmek istiyorum. Bu şekilde ismim daha çok söylenmeye devam etsin.
Slovenya'da
takımımla kamptaydım ve Roma'nın benimle ilgilendiğini biliyordum. Twitter'da ilk defa bunun onaylandığını duyunca menajerime sordum ve doğru olduğunu öğrenince hemen teklifi kabul ettim. 24 saat içinde Trigoria'ya geldim. İlk gece heyecandan uyuyamadım. MASALI YAŞIYOR
Corriere dello Sport'ta Cengiz Ünder için, "Bir masal hikayesinin içinde yaşıyor. 20 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde başrol oynayacak. Sade hayatı ile altın bir dönemden geçiyor" ifadelerine yer verildi.