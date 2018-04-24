Premier Lig’in yeni kralı Muhammed Salah

İngiltere Premier Lig
'de 2017-2018 sezonunun en iyi ismi Liverpool'lu Muhammed Salah
... İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen ödele layık görülen 25 yaşındaki Salah, Manchester City'den Kevin De Bruyne, Leroy Sane
, David Silva, Tottenham'dan Harry Kane ve Manchester United'dan David de Gea gibi önemli isimleri geride bıraktı. Mısır ile bu yaz Rusya'da Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan Salah, Liverpool forması ile tarihi bir sezon yaşıyor. İngiltere Premier Lig'in 38 hafta süren sezonlarını 31 golle tamamlayan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in paylaştığı rekora, sezonun bitimine 3 hafta kala ortak olan Salah, ödülü kazanan ilk Mısırlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.
Salah bu sezon 46 resmi maçta 41 gol attı. SANE EN İYİ GENÇ FUTBOLCU
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği yılın genç futbolcusu ödülünü ise Manchester City'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane'ye verdi. Alman milli oyuncu şampiyon City'ye bu sezon ligde 9 gol, 12 asistlik katkı verdi.