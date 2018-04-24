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Ricardo Quaresma: Hayalim ’le 3. şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu “ büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için büyük gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim. Bu hafta derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız.” dedi.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Ricardo Quaresma: Hayalim Şenol Güneş’le 3. şampiyonluk
'ın Portekizli yıldızı Quaresma, teknik direktör 'ten övgüyle bahsederken onunla yaşamak istediği en büyük dileğini açıkladı. 'ye açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, gol attığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadık. Artık Galatasaray derbisini bekliyoruz. Kalan maçların hepsini kazanmak lazım. Derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız" dedi. Teknik direktör Güneş'den övgü dolu sözlerle bahseden yıldız oyuncu şunları kaydetti: "Hocamızı sahada gördüğüm için daha da mutlu oldum. Kendisi büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim."

Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 6 lig maçında 12 puan toplayabilen Beşiktaş, son 9 karşılaşmayı kazanarak 27 puan elde etti
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Ricardo Quaresma: Hayalim Şenol Güneş’le 3. şampiyonluk
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