Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), disiplin sevklerini açıkladı. Buna göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor, Kardemir Karabükspor ve Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 24.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü idarecisi ERKAN AHMET ÖZCAN'ın 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi 22.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BURSASPOR Kulübü'nün 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AntalyaSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 21.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ÜNSAL ÇETİNKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ZAFER YETİŞ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ALİ MÜLAYİM'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK'ın 21.04.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 7/1-e uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 21.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7, 9/2, 6/5 Ek-1, 8/9 ve 5/8 maddeleri, Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişi Talimatı'nın 5/d maddesi, Yayın Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAMSUNSPOR teknik sorumlusu BESİM DURMUŞ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SAMSUNSPOR sportif direktörü DENİZ COŞKUN ZEREN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- HATAYSPOR Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-ÇANAKKALE DARDANELSPOR SK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü Başkanı MÜCAHİT VURAL'ın aynı müsabakadaki "hakareti " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü UĞUR BALCIOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ANADOLU BAĞCILAR SK Kulübü futbolcusu SEFER SEVER'in 22.04.2018 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş.-ANADOLU BAĞCILAR SK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANADOLU BAĞCILAR SK Kulübü futbolcusu SEZER YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- OSMANİYESPOR FK Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TEKİRDAĞSPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM CAN KÖSE'nin 22.04.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 22.04.2018 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.