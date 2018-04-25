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Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapadı

ile arasında oynanan Yarı Final ilk maçında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapadı. Liverpool'un İngiliz yıldızının dizinden yaşadığı bu sakatlık sebebiyle 2018 Dünya Kupası'nı da kaçıracağı açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 21:41
Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapadı

yarı finalinde dün ile oynadıkları maçta sakatlanan lu futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in sezonu kapadığı ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giyemeyeceği bildirildi.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 5-2 kazandıkları karşılaşmanın 15. dakikasında Aleksandar Kolarov ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun sezonu kapadığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere Milli Takımı'nın orta sahasında da görev yapan futbolcunun Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği, konuyla ilgili milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in bilgilendirildiği paylaşıldı.

İngiliz futbolcu, sezon öncesinde Arsenal'dan 35 milyon sterlin bonservisle Liverpool'a transfer olmuştu.

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Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapadı
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