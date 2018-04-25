Emmanuel Adebayor: Benim hikayem halen bitmedi

Bu sezon ligde attığı 12 golle Medipol Başakşehir
'in şampiyonluk yarışında olmasına büyük katkı sağlayan golcü futbolcu Emmanuel Adebayor
, İtalyan basınına önemli açıklamalar yaptı. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Togolu yıldız, İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve iddialı bir kulüpte oynadığını söyledi. Kendisini çok formda hissettiğini belirten Adebayor, "Efsanevi kulüplerin formalarını giydim. Ancak benim hikayem halen bitmedi. İstanbul'da her şey çok iyi gidiyor. Harika ve iddialı bir kulüpte oynuyorum. Futbolumu oynama imkanım var ve ne yazık ki yaşım 34 olsa da kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum
" dedi. İNTİHAR ETMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM
Geçmişte ailesiyle yaşadığı problemlere yönelik soruları da yanıtlayan Adebayor, şu ifadeleri kullandı: "O dönem intiharı bile düşündüm. Hikayem birilerine örnek olabilir. İnsanlar, her zaman mutlu olmayı bilmeli.
3 yıl önce sosyal medyadan ailevi sorunlarıma ilişkin bir paylaşım yaptım. O zamandan bu yana bir şey değişmedi. Bana olduğum gibi davranılmasını istiyorum." MANCİNİ'DEN HOŞLANMADIM ADEBAYOR,
"Kariyerin boyunca çalıştığın en iyi teknik direktör hangisiydi?" sorusuna, "Jose Mourinho en iyisiydi. O, büyük bir adam ve takımla eşsiz bir empati kuruyor. Ancak Roberto Mancini ile hiç ilişki kuramadım. Ondan hiç hoşlanmadım, gerek insan olarak, gerek teknik olarak... Antrenmanları çok sıkıcıydı
" yanıtını verdi.