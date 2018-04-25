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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş gelişme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma kapsamında, , , ve Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 12:08
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş gelişme

Yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Savcılık, 'in de başından yaralandığı saha olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenol Güneş, , ile Ricardo Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kişilerin ifadelerinin emniyette alınacağı belirtildi.

Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma'nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş gelişme
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