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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yarıda kalan - maçı için kararını verdi. Maç kaldığı yerden seyircisiz olarak yeniden oynanacak. Peki ? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.4.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 16:13
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen - müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

TFF'den son dakika açıklaması! Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ile ilgili karar verildi

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Derbinin tarihi belli oldu
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