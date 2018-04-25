Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi kararı belli oldu!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? sorusu futbolseverler tarafından yanıtı en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlamış ve mücadelenin 57. dakikasında saha olayları nedeniyle derbi yarıda kalmıştı! Şenol Güneş'e atılan yabancı maddeler ve sonrasında çıkan olaylar çok uzun süre konuşuldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan mücadele 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek!

TFF, bugün yaptığı toplantıda aldığı karar doğrultusunda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanması gerektiğine karar verdi! Bununla birlikte sporseverler Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı! Söz konusu açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içinde bulabilirsiniz...

TFF resmi sitesinden yapmış olduğu yazılı açıklamada aldığı kararı bu şekilde duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.