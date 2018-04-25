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, Beşiktaş antrenmanını takip etti

'in 31. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaları başkan da takip etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 20:53
Fikret Orman, Beşiktaş antrenmanını takip etti

Beşiktaş, 'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kulüp başkanı ve yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak'ın da takip ettiği idmana, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Caner Erkin katılmadı.

Futbolcular, antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılarak minyatür kale oyun oynadı. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fikret Orman, Beşiktaş antrenmanını takip etti
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