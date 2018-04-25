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Flaş karar! maça çıkmayacak mı?

Olaylı - derbisinin 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı alıyor! İddiaya göre karar yarın yapılacak Olağanüstü Toplantısı’nda üyelerin oylarına sunulacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 16:21
Flaş karar! Beşiktaş maça çıkmayacak mı?

ile arasında oynanan ancak 57. dakikada çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Yarı Final karşılaşmasının TFF tarafından kaldığı yerden devam etmesine karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı için hazırlanıyor.

TFF yönetiminin Riva'da toplandığı sıralarda Beşiktaş yönetimi de kulüp binasında alınacak kararı bekleyerek masaya bütün seçenekleri koydu. TFF'nin maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını vermesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, maça çıkmama kararını divan üyelerine sunmak üzere karar aldı.

Yarın yapılacak olan Olağanüstü İstişare toplantısında Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan yönetim, bu kararı divan üyelerine soracak ve oylamadan çıkacak karara göre yol haritası belirlenecek.

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