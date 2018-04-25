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derbi galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde son 11 derbide galip gelemedi. Ligdeki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a karşı elde eden , daha sonra çıktığı 11 derbiden 6 mağlubiyet, 5 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 16 derbide 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:43
Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek , son dönemde derbi kazanamıyor.

Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip gelemedi ve kötü bir seriye imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı.

LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

SON 11 LİG DERBİSİ

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 11 derbinin skorları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç (GS-Rakip)
2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1
Süper LigBeşiktaş (D)1-2
Süper LigFenerbahçe0-0
Süper LigBeşiktaş0-1
2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2
Süper LigFenerbahçe (D)0-2
Süper LigBeşiktaş0-1
Süper LigFenerbahçe0-1
2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0
2017-2018Süper LigBeşiktaş (D)0-3
2017-2018Süper LigFenerbahçe (D)0-0

TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 16 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray, sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 16 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 16 derbinin skorları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç
2010-2011Süper LigFenerbahçe1 - 2
2011-2012Süper LigFenerbahçe3 - 1
Süper LigBeşiktaş3 - 2
Süper Lig S. FinalFenerbahçe1 - 2
Süper Lig S. FinalBeşiktaş2 - 2
2012-2013Süper LigFenerbahçe2 - 1
Süper LigBeşiktaş2 - 1
2013-2014Süper LigBeşiktaş1 - 0
Süper LigFenerbahçe1 - 0
2014-2015Süper LigFenerbahçe2 - 1
Süper LigBeşiktaş2 - 0
2015-2016Süper LigFenerbahçe0 - 0
Süper LigBeşiktaş0 - 1
2016-2017Süper LigBeşiktaş0 - 1
Süper LigFenerbahçe0 - 1
2017-2018Süper LigFenerbahçe0 - 0

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Galatasaray derbi galibiyetine hasret
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