Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.
Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip gelemedi ve kötü bir seriye imza attı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı.
LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.
Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.
Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.
SON 11 LİG DERBİSİ
Galatasaray'ın ligde oynadığı son 11 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|2017-2018
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-3
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-0
TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 16 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.
Galatasaray, sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki 16 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 16 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2010-2011
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 2
|2011-2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|3 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3 - 2
|Süper Lig S. Final
|Fenerbahçe
|1 - 2
|Süper Lig S. Final
|Beşiktaş
|2 - 2
|2012-2013
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 1
|2013-2014
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1 - 0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 0
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 1
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 0