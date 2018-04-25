Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım
, tatil edilen derbide yaşananları anlatırken sözlerine Otto Baric örneğiyle başladı ve şunları söyledi: 1995-96 yıllarıydı, Trabzon'da teknik direktör Otto Baric'in sırtına taş geldi, yere düştü. Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. O zaman Fenerbahçe hükmen mağlup edildi, 1 yıl ceza aldı.
Güneş'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak ama Fenerbahçe ile ilgili bir şey olduğunda herkes her şeyi söyleyebilir. İKİ DOSTU DÜŞMAN EDİYORLAR Perşembe günü burada Sayın Güneş, tiyatro oynamıştır. Güneş gibi eğitimci bir insanın, o maçın oynanması için gerekli olan davranışı ve tutumu göstermesini ister ve beklerdik.
Sonra istediği gibi konuşabilirdi
ve haklı olurdu. Ama siz tiyatro oynayacaksınız,
dikiş
atılmadan
dikiş atılma pozisyonlarına gireceksiniz. Bu
tartışmalara gerek yoktu. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ikinci devre provoke etmeye çalışmıştır.
Tolga Trabzonlu, Şenol Güneş
Trabzonlu, Mustafa Pektemek
Trabzonlu. Trabzonlular, 1995-96 yıllarındaki ve 2010-11'deki şampiyonlukları alamamanın acısını her platformda bizden çıkartmaya çalışıyorlar.
İki dost kulübü birbirine düşürmeye çalışmasınlar
artık... Fenerbahçe neyse, Beşiktaş
Kulübü de olur. En az sizler kadar
temiziz. Güneş, değer verdiğimiz insan,
başarıları var, saygı gösteriyoruz. Ama o
da Fenerbahçe camiasına saygı göstermelidir.
Fenerbahçe Stadı'na bordo-mavi ceket,
kravatla geliyor, seyirciyi
tahrik ediyor.