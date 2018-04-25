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: tiyatro oynadı

Başkanı derbide yaşanan olaylarla ilgili olarak dün düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Deneyimli teknik direktörün tiyatro oynadığını belirten Yıldırım, Şenol Güneş'in dikiş atılmadan dikiş atılma pozisyonlarına girdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı
Başkanı , tatil edilen derbide yaşananları anlatırken sözlerine Otto Baric örneğiyle başladı ve şunları söyledi: 1995-96 yıllarıydı, Trabzon'da teknik direktör Otto Baric'in sırtına taş geldi, yere düştü. Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. O zaman Fenerbahçe hükmen mağlup edildi, 1 yıl ceza aldı. Güneş'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak ama Fenerbahçe ile ilgili bir şey olduğunda herkes her şeyi söyleyebilir.

İKİ DOSTU DÜŞMAN EDİYORLAR
Perşembe günü burada Sayın Güneş, tiyatro oynamıştır. Güneş gibi eğitimci bir insanın, o maçın oynanması için gerekli olan davranışı ve tutumu göstermesini ister ve beklerdik. Sonra istediği gibi konuşabilirdi ve haklı olurdu. Ama siz tiyatro oynayacaksınız, dikiş atılmadan dikiş atılma pozisyonlarına gireceksiniz. Bu tartışmalara gerek yoktu. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ikinci devre provoke etmeye çalışmıştır. Tolga Trabzonlu, Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular, 1995-96 yıllarındaki ve 2010-11'deki şampiyonlukları alamamanın acısını her platformda bizden çıkartmaya çalışıyorlar. İki dost kulübü birbirine düşürmeye çalışmasınlar artık... Fenerbahçe neyse, Beşiktaş Kulübü de olur. En az sizler kadar temiziz. Güneş, değer verdiğimiz insan, başarıları var, saygı gösteriyoruz. Ama o da Fenerbahçe camiasına saygı göstermelidir. Fenerbahçe Stadı'na bordo-mavi ceket, kravatla geliyor, seyirciyi tahrik ediyor.
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Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı
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