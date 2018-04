Aziz Yıldırım'dan FETÖ uyarısı: Hedefleri 24 Haziran

BUGÜN NELER OLDU

Tatil edilen Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için karar bugün verilecek. Dün basının karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaşananların kumpas olduğunu yineledi ve Türk Milleti'ni FETÖ için uyanık olmaya davet etti:Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile birlikte basının karşısına çıkarken,14.00'teki toplantı, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayların anlatıldığı barkovizyon gösterisiyle başladı. 4 dakikalık bir sunumun ardından Şekip Mosturoğlu 30 dakika boyunca konuyu hukuksal açıdan değerlendirirken ardından sözü alan Başkan Aziz Yıldırım şunları söyledi:Bu camiaiyice sıkışmış durumdadır. Kumpasdevam ediyor… FETÖ, 24 Haziran seçimlerinden dolayıbundan sonra her stattaya da mahaldeolaylar yapabilir,hepimizinuyanıkolması gerek.Bu ülkehepimizin.Zararkulüplerin ve şahısların değil tüm Türkiye'nindir.Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kumpas vardır.." Bu konuyla ilgili Şekip Mosturoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Devletin en yetkili ismi Cumhurbaşkanı söyledi kumpası… Cumhuriyet Savcılığı ciddi bir soruşturma başlattı. Türkiye'de futbol, büyük kitleleri karşı karşıya getirmek için kullanılan bir fay hattı.Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu toplantıda tezlerini şu ifadelerle ortaya koydu:Gökhan Gönül bu durumu tespit edip dışarı çıkmaları gerektiğini söylemiştir.Hakem ve temsilci raporlarında çelişki var. Olay bize göre şöyle olmuştur;Mardin 47-Arsin ve Termal-Armutlu maçlarındaki kararlar emsal alınacaksa karşılaşma kaldığı yerden oynanmalıdır. Fenerbahçe'ye emsal bir cezanın verilmesi ve gelecekte de olmaması için en ağır şekilde olması gerektiği konuşuluyor. Bu kararlar emsal kabul edilmezken,maçında Van Persie dil çıkarmıştı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suç duyurusunda bulunmuştu. Ben de savcılıkta yanındaydım Van Persie'nin ve yaşananların futbolun doğasına aykırı olduğunu söylemişti.BEŞIKTAŞ'IN tekrar oynanma kararı çıkması halinde maça çıkmaması gibi bir durum yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna Mosturoğlu şu yanıtı verdi:Konuyu UEFA 'nın incelediği söyleniyor. Biz bunuDAHA geçen hafta Göztepe ile maçları var, 'Demba Ba'yı alacağız' dedi başkan. Şekip Bey, Emenike olayında ceza aldı. Emenike aklandı, Şekip Bey ceza aldı. Şimdi nasıl maçlardan önce transfer konuşuyorlar? Yok mu Türkiye'de savcılar, 'Sen bunu transfer ediyorsun, niye ediyorsun' demiyorlar mı? Herkes samimi olacak, kimse ben demeyecek. O zaman her yerde konuşuruz.BIZ maçtan sonra geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastaneye gidip gitmemeyi de kendi aramızda tartıştık, 'Gitmeyelim, orada taraftar var, olay başka boyutlara gider' diye düşündük sonra, gitmedik. Onlar Topal ve Çetinkaya'nın kafasını yardığında geçmiş olsun bile demediler? TOLGA Zengin bundan sonra bu stada geldiğinde bu tarz hareketler yapamayacağını görecek. Annesi vefat ettiğinde 'Nur içinde yatsın' bu tribünler ona 'Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin' diye tezahüratlar yaptı. Onları unutmasın.Aziz Yıldırım, yaşanan olumsuzluklarda F.Bahçe üzerinden emsal karar beklentisi içine girilmesini, şu sözlerle eleştirdi:O günbizim lehimize karar verilmeliydi.Bugüne kadar,aydınlanması için Türk kamuoyu ne yapmıştır.Biz uğraşıyoruz ama bizim tek başına uğraşmamızyetmiyor. Beşiktaş maçı oynanırken, devrearasında Hasan Çetinkaya'yı aradım,dedim.demiş. Diğerstatlarda atılmıyor mu, atılıyor. Ne yapıyorsunuzpolisi çağırıp tedbir alıyorsunuz.Ben bu haberi gönderdiğimhalde neden yetkililere 'demiyorsun?Aynı şekilde emniyete de haber gönderdim. OnlardaPeki Mete Kalkavan, Ertuğrul'un kafası yarıldığındaSamsun maçında niye maçı tatil etmedi.Perşembe günü de tatil etmedi. Önce içeri gitti, bazıgörüşmeler yaptıktan sonra maç tatil edildi.Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştirYıldırım; Aykut Kocaman ile Şekip Mosturoğlu'nunaçıklamalarına farklı bir yorum getirdi:Biz Fenerbahçe olarak kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız amaBiz böyle şeylere tenezzül etmeyiz.Hastaneye giderdik. Biz bunlara tenezzül etmedik. Güneş'ten beklediğimiz de buydu. Biz ona saygılıyız, o da Fenerbahçe'ye saygı göstermek adına sahada kalacaktı ve o maçın tamamlanmasını sağlayacaktı.