Aziz Yıldırım'dan FETÖ uyarısı: Hedefleri 24 Haziran

Tatil edilen Fenerbahçe
- Beşiktaş
derbisi için karar bugün verilecek. Dün basının karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
yaşananların kumpas olduğunu yineledi ve Türk Milleti'ni FETÖ
için uyanık olmaya davet etti: HEDEFLERİ 24 HAZİRAN Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu
ile birlikte basının karşısına çıkarken, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapılan toplantıda diğer yöneticiler de izleyiciler arasında yer aldı.
14.00'teki toplantı, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayların anlatıldığı barkovizyon gösterisiyle başladı. 4 dakikalık bir sunumun ardından Şekip Mosturoğlu 30 dakika boyunca konuyu hukuksal açıdan değerlendirirken ardından sözü alan Başkan Aziz Yıldırım şunları söyledi: ZARARI TÜRKİYE ÇEKER "Herkese saygılıyız herkesten de saygı bekliyoruz… Her şeyi Fenerbahçe üzerinden denemek bu ülkeye bir şey kazandırmaz.
Bu camia
iyice sıkışmış durumdadır. Kumpas
devam ediyor… FETÖ, 24 Haziran
seçimlerinden dolayı
bundan sonra her statta
ya da mahalde
olaylar yapabilir,
hepimizin
uyanık
olması gerek.
Bu ülke
hepimizin. Statlarda sahaya bir şey atılması, küfür edilmesi ve bunun gibi tasvip etmediğimiz olaylar için el birliği ile çalışma yapmalıyız.
Zarar
kulüplerin ve şahısların değil tüm Türkiye'nindir. CİDDİ BİR TERÖR UNSURU VAR
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kumpas vardır. Son zamanlarda Passolig'den çok miktarda Passolig alınmıştır, bizim maçlara girmek için. Son Beşiktaş maçında kale arkaları için 300 yeni biletin olduğunu ve kombine biletleri olanların, bunları rakip takımın taraftarlarına verdiğini tespit ettik.
." Bu konuyla ilgili Şekip Mosturoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Devletin en yetkili ismi Cumhurbaşkanı söyledi kumpası… Cumhuriyet Savcılığı ciddi bir soruşturma başlattı. Türkiye'de futbol, büyük kitleleri karşı karşıya getirmek için kullanılan bir fay hattı. 3 Temmuz'da bizim başımıza geldi. İleride de bunların deneneceği Emniyet tarafından söylendi. Burada ciddi bir terör unsuru var." KALDIĞI YERDEN OYNANMALIDIR!. F.BAHÇE
Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu toplantıda tezlerini şu ifadelerle ortaya koydu: Bizce olay çok açık, Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş maç tatil edilmeden sahayı terk etmiştir.
Gökhan Gönül bu durumu tespit edip dışarı çıkmaları gerektiğini söylemiştir. Tezimiz Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyeti çünkü sahadan çekildi.
Hakem ve temsilci raporlarında çelişki var. Olay bize göre şöyle olmuştur; Güneş ne temsilci ne gözlemcinin bilgisi olmadan dikiş atılıp hastaneye götürüldü. Vahap Şimşek bunu söylemiş gibi hakem rapora yazmıştır.
Mardin 47-Arsin ve Termal-Armutlu maçlarındaki kararlar emsal alınacaksa karşılaşma kaldığı yerden oynanmalıdır. Fenerbahçe'ye emsal bir cezanın verilmesi ve gelecekte de olmaması için en ağır şekilde olması gerektiği konuşuluyor. Bu kararlar emsal kabul edilmezken, bu olay için emsal nitelikte bir karar beklemek bizim çok saf olduğumuzu düşünmektir ki biz saf değiliz. TOLGA ZENGİN'E DAVA AÇACAĞIZ "BEŞIKTAŞ-F.BAHÇE
maçında Van Persie dil çıkarmıştı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suç duyurusunda bulunmuştu. Ben de savcılıkta yanındaydım Van Persie'nin ve yaşananların futbolun doğasına aykırı olduğunu söylemişti. Olayların başlamasında sorumlu kişi Tolga Zengin'dir ve maddi zararlar nedeniyle kendisine dava açacağız" diyen Mosturoğlu, taraftara hareket yapan Quaresma'ya da dava açacaklarını açıkladı. SAHAYA ÇIKMAZSA CEZASINI ÇEKERLER
BEŞIKTAŞ'IN tekrar oynanma kararı çıkması halinde maça çıkmaması gibi bir durum yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna Mosturoğlu şu yanıtı verdi: "Yapabileceklerini sanmıyorum, sonuçları var… Kararları ve kurulları bağlamanın da bir gereği yok. Bu şantaj ve baskıdır.
Konuyu UEFA
'nın incelediği söyleniyor. Biz bunu 3 Temmuz sürecinde de "UEFA sopası" olarak gördük ama artık ne F.Bahçe ne kamuoyu etkilenmemektedir." DEMBA BA'DAN CEZA ALMALILAR
DAHA geçen hafta Göztepe ile maçları var, 'Demba Ba'yı alacağız' dedi başkan. Şekip Bey, Emenike olayında ceza aldı. Emenike aklandı, Şekip Bey ceza aldı. Şimdi nasıl maçlardan önce transfer konuşuyorlar? Yok mu Türkiye'de savcılar, 'Sen bunu transfer ediyorsun, niye ediyorsun' demiyorlar mı? Herkes samimi olacak, kimse ben demeyecek. O zaman her yerde konuşuruz. 'GEÇMİŞ OLSUN'A GİDECEKTİK AMA…
BIZ maçtan sonra geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastaneye gidip gitmemeyi de kendi aramızda tartıştık, 'Gitmeyelim, orada taraftar var, olay başka boyutlara gider' diye düşündük sonra, gitmedik. Onlar Topal ve Çetinkaya'nın kafasını yardığında geçmiş olsun bile demediler? BU TRİBÜNLER TOLGA'YI BAĞRINA BASTI TOLGA Zengin
bundan sonra bu stada geldiğinde bu tarz hareketler yapamayacağını görecek. Annesi vefat ettiğinde 'Nur içinde yatsın' bu tribünler ona 'Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin' diye tezahüratlar yaptı. Onları unutmasın. F.BAHÇE ÜZERİNDEN MİLAT OLMAZ
Aziz Yıldırım, yaşanan olumsuzluklarda F.Bahçe üzerinden emsal karar beklentisi içine girilmesini, şu sözlerle eleştirdi: Denizli maçı 16 dakika uzatıldı, 20 defa durdu, şampiyonluğu kaçırdık.
O gün
bizim lehimize karar verilmeliydi. Trabzon'da otobüs kurşunlandı, faili bize göre belli.
Bugüne kadar,
aydınlanması için Türk kamuoyu ne yapmıştır.
Biz uğraşıyoruz ama bizim tek başına uğraşmamız
yetmiyor. Beşiktaş maçı oynanırken, devre
arasında Hasan Çetinkaya'yı aradım, 'Git hakemle konuş, tüm kredilerini tüketti. Maçı tatil etmek kaldı bir tek, dirayetli olsun'
dedim. 'Birisinin kafasına bir şey gelirse, tatil ederim'
demiş. Diğer
statlarda atılmıyor mu, atılıyor. Ne yapıyorsunuz
polisi çağırıp tedbir alıyorsunuz. Fenerbahçe olunca 'milat olsun' oluyor.
Ben bu haberi gönderdiğim
halde neden yetkililere 'kornerleri rahat atalım, polislere gelin kalkanları kaldırın'
demiyorsun?
Aynı şekilde emniyete de haber gönderdim. Onlar
da 'hakem bize talimat gönderirse biz bunu yaparız' diyor.
Peki Mete Kalkavan, Ertuğrul'un kafası yarıldığında
Samsun maçında niye maçı tatil etmedi.
Perşembe günü de tatil etmedi. Önce içeri gitti, bazı
görüşmeler yaptıktan sonra maç tatil edildi. O kayıtlara bakılsın. Hakemlerin telsiz kayıtları dinlensin. BİZİM ÇEKTİĞİMİZ CEZAYI ÇEKSİNLER!
Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir
Yıldırım; Aykut Kocaman ile Şekip Mosturoğlu'nun 'Kaldığı yerden devam etsin'
açıklamalarına farklı bir yorum getirdi: Zamanında Fenerbahçe hangi cezayı çektiyse, Beşiktaş da çekmelidir. İki kulüp de 100 yıllık çınardır, sıkıntı yaşamayalım diye bir şey yok. Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir.
Biz Fenerbahçe olarak kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız ama TFF'nin ve herkesin bize saygı göstermesini ve doğru kararı vermesini bekliyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe maçında hakem düştü. Bizim oyuncular gidip kaldırdı. Eğer kaldırmasalardı, hükmen yenilecek, hepimiz 62 puan olacaktık.
Biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Beşiktaş maçında Mehmet Topal düştü, kafası yarıldı. Oyuna devam etti. Etmeyebilir miydi, etmeyebilirdi.
Hastaneye giderdik. Biz bunlara tenezzül etmedik. Güneş'ten beklediğimiz de buydu. Biz ona saygılıyız, o da Fenerbahçe'ye saygı göstermek adına sahada kalacaktı ve o maçın tamamlanmasını sağlayacaktı.