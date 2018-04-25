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'e TFF'nin derbi kararı sorulunca...

'nun (TFF) tatil edilen derbiyle ilgili aldığı karar sonrası gözler cephesine çevrildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 17:03
Mustafa Pektemek'e TFF'nin derbi kararı sorulunca...

Bugün toplanan Federasyon yönetimi, ile arasındaki yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden bir açıklama yapılmazken, Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için 'ne geldi. Saat 18:00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada DHA'nın mikrofon uzattığı Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.

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Yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Açıklama sonrası Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde bekleyen basın mensupları, antrenman için tesislere giren futbolculara mikrofon uzattı. Tolgay, "Konuşursam bana da ceza gelir" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Pektemek'e TFF'nin derbi kararı sorulunca...
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