Mustafa Pektemek'e TFF'nin derbi kararı sorulunca...

Bugün toplanan Federasyon yönetimi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden bir açıklama yapılmazken, Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Saat 18:00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada DHA'nın mikrofon uzattığı Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.

TOLGAY ARSLAN: KONUŞURSAM BANA DA CEZA GELİR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Açıklama sonrası Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde bekleyen basın mensupları, antrenman için tesislere giren futbolculara mikrofon uzattı. Tolgay, "Konuşursam bana da ceza gelir" ifadelerini kullandı.