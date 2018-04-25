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'den final yolunda dev adım

, Yarı Final ilk maçında 'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek final yolunda büyük bir adım attı. Kupada, son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan İspanyol ekibine galibiyeti getiren goller Marcelo ve Marco Asensio'dan geldi. Turun ikinci maçı 1 Mayıs Salı günü oynanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 19:29 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 23:56
Real Madrid'den final yolunda dev adım

yarı final ilk maçında İspanya'nın takımı, Alman temsilcisi 'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçın 28. dakikasında Bayern Münih, 1-0 öne geçti. James Rodriguez'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Joshua Kimmich, ceza alanına girer girmez sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

44. dakikada Real Madrid beraberliği yakaladı. Ceza alanı çizgisinde topla buluşan Marcelo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sven Ulreich'in solundan ağlarla buluştu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

57. dakikada ani gelişen Real Madrid atağında, Lucas Vazquez'in pasıyla ceza alanına giren Marco Asensio, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Bayern Münih'in net pozisyonlar bulduğu kalan dakikalarda skoru korumasını bilen Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Alman temsilcisi, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda iki zorunlu değişikliğe gitti. Arjen Robben'in yerine 8. dakikada Thiago Alcantara, Jerome Boateng'in yerine de 34. dakikada Niklas Süle oyuna dahil oldu.

Müsabakanın rövanşı, 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH 1 - 2 REAL MADRİD (MAÇ SONUCU)
28' Joshua Kimmich
44' Marcelo
57' Marco Asensio

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Real Madrid'den final yolunda dev adım
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