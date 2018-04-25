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'nın yenilgisi İtalya basınında

İtalyan basını, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 'a 5-2 yenilen 'nın, Barcelona eşleşmesindeki gibi Olimpiyat Stadı'nda geri dönüşe ihtiyacı olduğu görüşünde birleşti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:24
Roma'nın Liverpool yenilgisi İtalya basınında

La Gazzetta dello Sport gazetesinde, deplasmanından 5-2 mağlup ayrılan için "Olimpiyat Stadı'nda bir geri dönüşe daha ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazetede, "Şampiyonlar Ligi finali uzak görünüyor ama 'imkansız' sözcüğü Barcelona ile oynanan maçın ardından kullanılmamalı. Sonuçta, bir tane daha 3-0 yeterli olacak. Uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama daha önce oldu." ifadelerine yer verildi.

La Repubblica gazetesinde ise, "Barcelona stili bir geri dönüş işe yarar, sonuçta hayal etmek bedava." yorumu yapıldı.

La Stampa'nın "Roma'nın kabusu, Liverpool'a yenik düştü" başlığıyla verdiği haberde, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 5-2'lik sonuçla ağlara adeta gol yağdı. Maçın ilk 70 dakikasında yarışa yetişilemedi. En sonda verilen cevaplar umudu yeniden alevlendirse de, Barcelona stili bir geri dönüşe ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

"Salah eski takımını alt etti ama sarı-kırmızılılar hala hayatta" başlığı kullanılan Tuttosport gazetesinde de, "Mısırlı oyuncu 2 gol ve 2 asistle eski takım arkadaşlarının kabusu olurken, sonlara doğru ve Diego Perotti'nin golleri geri dönüş için açık kapı bıraktı." yorumunda bulunuldu.

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Roma'nın Liverpool yenilgisi İtalya basınında
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