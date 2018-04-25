Mustafa Cengiz: Sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız

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alatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
, sahada dürüst, mert ve adil oyundan yana olduklarını söyledi. Cengiz, bütün rakiplerinin değerli olduğunu dile getirerek, "Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız. Türk spor camiasını bir bütün olarak düşündüğünüzde bunun içinde büyük parçalar var. Beşiktaş bu değerli ve büyük parçalardan biri" diye konuştu. Cengiz şöyle devam etti: "Hem rakibe saygı hem de bizim ve rakiplerimizin verdiği düzgün mücadeleler bağlamında şimdiden şampiyonluk hakkında bir şey demem. 'Şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez' derler. Son düdüğün çalması gerek.
O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı. UEFA'DA YOĞUNLUK VAR UEFA
'nın, Finansal Fair-Play kriterleri çerçevesinde Galatasaray
ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta açıklayacağına yönelik bir soru üzerine ise Cengiz, "Sanırım yoğunluktan 11 Mayıs'a kaldı.
Biz her hafta güncel bilgileri UEFA'ya veriyoruz. Taraftarlarımıza verdikleri ekonomik destek için teşekkür ediyorum" dedi. ?CEFERİN AÇIKLADI!
UEFA
Başkanı Alexander Ceferin, İspanyol Marca Gazetesi'ne verdiği özel röportajda UEFA'dan gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma müjdesi bekleyen Galatasaray'a ser verdi sır vermedi! İspanyol gazetecinin, "PSG, Milan ve Galatasaray'ın durumları ne olacak?" sorusuna Ceferin, "Her şeyden önce bu 3 kulübün durumunu inceleyen ve kulüplerle konuşan komitenin bağımsız olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle tartışmaya girip, yorum yapamam. Ancak umuyorum ki bu üç kulüple ilgili bir sorun yaşanmaz"
diye konuştu.