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’den 2024 çıkarması

, Şampiyonası ev sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını yarın Nyon’da ’ya sunacak

Giriş Tarihi: 25.4.2018
TFF’den 2024 çıkarması
Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yarışında yeni bir süreç başlıyor... Türkiye, adaylık dosyasını yarın geniş bir katılımla 'ya teslim edecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki merkeze gidecek Türk delegasyonunda Başkanı , UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Aykaç ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye Tanıtım Elçisi Barış Telli yer alacak.

27 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Demirören, adaylık dosyasını, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e UEFA genel merkezinde teslim edecek. Tüm garanti mektuplarının yer aldığı dosyada, UEFA'nın taleplerini karşılayacak zengin bir içerik var. UEFA, aday olan diğer ülke Almanya'nın başvuru dosyasını dün verdiğini açıklarken, 2024'ün ev sahibi, 27 Eylül'de yapılacak toplantıda belli olacak.
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TFF’den 2024 çıkarması
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