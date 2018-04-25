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'dan tepki!

, Başkanı 'ın açıklamalarının ardından resmi internet sitesinden bir mesaj yayınladı ve Yıldırım'a tepki gösterdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:47
Trabzonspor'dan tepki!

Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak, "Camiamızın en büyük değerlerinden biri olan 'e yapılanlardan, ülkemiz u adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Kulübün açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere ülkemizin iki kulübü arasında bir süre önce oynanan kupa maçında spor etiğiyle bağdaşmayan bir dizi olaylar yaşanmış ve karşılaşma yarıda kalmıştır.

Sporda şiddet, şike ve dopingle mücadeleyi kendine görev edinmiş bir camia olarak, söz konusu karşılaşmada meydana gelen olaylardan ve yanı sıra futbolumuza dünya çapında ilkleri yaşatan, camiamızın en büyük değerlerinden biri olan Şenol Güneş'e yapılanlardan, ülkemiz futbolu adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Camiamızla ilgisi olmayan bu maç hususunda son günlerde söz konusu iki kulübün temsilcileriyle birlikte, ilgili ilgisiz kişi ve kurumlar arasında yaşanan söz düellosunda, taraflardan birinin başkan, teknik adam ve bazı yöneticilerinin, renklerimiz, ismimiz ve çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etmeye çalışmalarını esefle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

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Trabzonspor'dan tepki!
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