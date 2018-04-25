VAR ile hatalar 6’da 1’ine düştü

İtalya
Serie A'da bu sezon uygulamaya giren video yardımcı hakem sistemi
(VAR) için ilk kapsamlı rapor kamuoyu ile paylaşıldı. 346 lig maçı baz alınarak hazırlanan söz konusu rapora göre; bin 736 karara müdahil olan VAR, yalnızca 17'sinde hatalı karar vererek normalde yüzde 6.05 olan hata oranını yüzde 0.95'e çekti.
Faul sayısında geçen yıla göre yüzde 8.8'lik azalma gözlemlenirken, hakemlere itirazlardaki düşüş ise yüzde 19.3'ü buldu.
Çalınan penaltı sayısında ise yüzde 4.3 artış oldu. Türk futbol kamuoyunda da sık sık gündeme gelen VAR sistemi gelecek sezon Türkiye
Süper Ligi'nde de uygulamaya girecek.