Özkan Sümer "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in bir misyonu var"

Trabzonspor
Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü Özkan Sümer
, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öne çıkan satır başları şöyle:
¦ Yusuf
Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'a diğer gençlerin katılması konusunda yüreklendirme noktasında yol gösterici bir misyona büründüklerini söyleyebilirim.
¦ Yusuf
ile Abdülkadir'in performanslarını yükseltmek için çalışmalarından tutun da diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her konuyla ilgileniliyor.
¦ (Samet Aybaba
'nın gelecek sezon takımın başına geçeceği iddiaları hakkında...) Bu tür yanlış anlaşılmalara sebep olmasın diye maçta kendisine bir hoş geldin bile demedim. Onun kendi arzusu olabilir. Samet hocanın Trabzonspor'a bir sempatisi olduğunu hepimiz biliyoruz.
¦ Geçmişle
artık hesaplaşma değil, geçmişten ders alıp önümüze bakma zamanı.
¦ Camia
dinamikleriyle, enerjisiyle sorunlar çözülmeye başlar. Belki buradan gördüğümüz eksikler, kalıcı bir doğruyla buluşmamıza neden olabilir.
Öze dönüş şu anki şartlar bakımından bir ihtiyaç değil.