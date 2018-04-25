Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Özkan Sümer "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in bir misyonu var"

"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in bir misyonu var"

Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü , 'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un önemli potansiyelleri Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Sümer, iki oyuncunun bordo mavili kulüpte bir misyonlarının olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Özkan Sümer Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in bir misyonu var
Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü , 'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öne çıkan satır başları şöyle:
¦ Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'a diğer gençlerin katılması konusunda yüreklendirme noktasında yol gösterici bir misyona büründüklerini söyleyebilirim.
¦ Yusuf ile Abdülkadir'in performanslarını yükseltmek için çalışmalarından tutun da diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her konuyla ilgileniliyor.
¦ ('nın gelecek sezon takımın başına geçeceği iddiaları hakkında...) Bu tür yanlış anlaşılmalara sebep olmasın diye maçta kendisine bir hoş geldin bile demedim. Onun kendi arzusu olabilir. Samet hocanın Trabzonspor'a bir sempatisi olduğunu hepimiz biliyoruz.
¦ Geçmişle artık hesaplaşma değil, geçmişten ders alıp önümüze bakma zamanı.
¦ Camia dinamikleriyle, enerjisiyle sorunlar çözülmeye başlar. Belki buradan gördüğümüz eksikler, kalıcı bir doğruyla buluşmamıza neden olabilir. Öze dönüş şu anki şartlar bakımından bir ihtiyaç değil.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Özkan Sümer "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in bir misyonu var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN