Arsene Wenger'den olay yaratacak sözler

22 yıldır teknik direktörlüğünü sürdürdüğü Arsenal'dan geçtiğimiz hafta sürpriz bir açıklama ile ayrılacağını belirten Arsene Wenger, flaş bir açıklamaya daha imza atarak olayların perde arkasını anlattı.

Wenger, UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak yarı final mücadelesi öncesinde Fransız menajer, ayrılık süreci ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Wenger;

"Görevi bu yaz bırakmak benim kararım değildi" şeklinde açıklamada bulunurken akıllarda da soru işareti bıraktı. Kendi isteğiyle ayrıldığı sanılan Arsenal'dan yönetimin isteği doğrultusunda gönderildiği ortaya çıktı.