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'den olay yaratacak sözler

22 yıldır menajerliğini sürdürdüğü ve emekliliğini 'de tamamlamasına kesin gözüyle bakılan sürpriz bir şekilde sezon sonu Arsenal'den ayrılacağını açıklamıştı. 'nde oynanacak mücadelesi öncesi Wenger'den flaş itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 17:36
Arsene Wenger'den olay yaratacak sözler

22 yıldır teknik direktörlüğünü sürdürdüğü 'dan geçtiğimiz hafta sürpriz bir açıklama ile ayrılacağını belirten , flaş bir açıklamaya daha imza atarak olayların perde arkasını anlattı.

Wenger, 'nde ile oynanacak yarı final mücadelesi öncesinde Fransız menajer, ayrılık süreci ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Wenger;

"Görevi bu yaz bırakmak benim kararım değildi" şeklinde açıklamada bulunurken akıllarda da soru işareti bıraktı. Kendi isteğiyle ayrıldığı sanılan Arsenal'dan yönetimin isteği doğrultusunda gönderildiği ortaya çıktı.

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Arsene Wenger'den olay yaratacak sözler
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