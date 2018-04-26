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Beşiktaş’a locada derbi yemeği

G.Saray, pazar günü ezeli rakibini zorlu derbide dostça ağırlamak için adeta seferberlik ilan etti

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Beşiktaş’a locada derbi yemeği
Pazar akşamı Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan 'da sarı-kırmızılı yönetim derbinin dostane geçmesi için hazırlıklara başladı. Aslantepe'ye gelecek 2 bin 500 Beşiktaş taraftarı en iyi şekilde ağırlanacak. Misafir tribünü önüne hoparlör koyulmayacak ve yüksek ses müzikle deplasman taraftarı rahatsız edilmeyecek. Derbi bitiminde statta 1 saat bekletilecek Beşiktaş taraftarı için büfeler açık tutulacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler derbiden önce Beşiktaş yönetimine locada yemek verecek. Galatasaray yönetimi, tansiyonu yükseltmemek adına Beşiktaş derbisi ile ilgili konuşmama kararı aldı.

BİLETLERİN TAMAMI BİTTİ
GALATASARAY-BEŞIKTAŞ derbisinin biletleri dün 100 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. GS Bonus kart sahipleri satışa çıkan 10 bin biletin tamamını bitirdi ve genel satışa gerek kalmadı. maçındaki küfürlü tezahürat nedeniyle Batı Tribünü ve iki kale arkasında ceza alan 11 blok için derbiye yönelik devir işlemleri ise sürüyor.
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Beşiktaş’a locada derbi yemeği
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