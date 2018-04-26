Bursaspor’a Kazım Kazım şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Bursaspor Kulübü'nün Kazım Kazım'a 46.666,66 Euro alacağının yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuru şöyle:

"Futbolcu Kazım Kazım'ın Bursa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.10.2017 tarih ve E.2017/465 - K.2017/533 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına, davacı futbolcunun, alacak talebinin kabulü ile; net 46.666,66 Euro alacağın 14.08.2014 tarihinden fiili ödeme tarihine kadar 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi gereğince devlet bankalarınca Euro mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir."