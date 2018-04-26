Doukara'dan taraftara Trabzonspor çağrısı

Kulübün internet sitesinde yer açıklamada, görüşlerine yer verilen Doukara, Antalyaspor'a geldiği günden bu yana kırmızı-beyazlı taraftarın desteğini hissettiğini belirtti.

Taraftara, iç ve dış saha maçlarında kendilerini sonuna kadar desteklediği için teşekkür eden golcü oyuncu, "Bu büyük camianın bir parçası olmak çok güzel. Evimizdeki Trabzonspor maçını dolu tribünlere oynamak temennimiz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı formayla ilk maçına çıktığında gördüğü ambiyansa hayran olduğunu vurgulayan Doukara, taraftarların da kendisine büyük destek olduğunu anlattı.

Souleymane Doukara, taraftar desteğinin takımın motivasyonunu artırıcı ekstra bir güç olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İngiltere'de seyirci desteğini her maçta görüyor, hissediyorduk. İngiltere'deki taraftar desteğini Antalya'da bulmak benim için güzel bir görüntüydü. Türkiye sürekli gelişen bir ülke. Futbol konusunda çok önemli bir ülke ve kaliteli yabancı oyuncular Türkiye'yi tercih ediyor. Zorlu bir ligde, zorlu rakiplerle karşılaşıyoruz. Kısacası, Türkiye bana farklı deneyimler kazandırdı."