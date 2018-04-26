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'da hazırlıkları başladı

'in 31. haftasında 'ı konuk edecek 'da derbi hazırlıkları başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 18:11
Galatasaray'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Futbol Takımı, 'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü 'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün girdiği antrenman bilgilendirmesinde, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
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