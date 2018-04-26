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"dört nala" kümeye

Yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayan, her geçen gün biraz daha dibe çöken , ligde karşılaştığı 9 maçta 4 ve üstünde farklı skorlarla yenilerek, rakipleri için adeta can simidi oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 16:26
Gaziantepspor dört nala kümeye

Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de Karcemaskars, Cenk Tosun ve Orkan Çınar gibi yıldızları kadrosunda bulunduran ve rakiplerine sahayı dar eden , oynadığı futbolla, aldığı farklı galibiyetlerle dört büyüklerin korkulu rüyası oluyordu. Mazisini mumla arayan kırmızı şahinlerin bu sezon mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Son 2 haftaya girilen ligde oynadığı 32 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan ekibi, birçok maçta ise kalesinde 4 ve üstü sayıda gol gördü.

Kadrosunun tamamı genç futbolculardan oluşan kırmızı-siyahlı takım, 26 mağlubiyetin 4'ünde tek farklı, yedisinde 2 farklı, sekizinde 3 farklı ve beşinde 4 farklı skorlarla kaybederken, iki maçta ise 7-0 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı.

Gaziantepspor'un bu sezon aldığı en farklı mağlubiyetler şöyle:

Eskişehirspor - Gaziantepspor: 7-0
Ümraniyespor - Gaziantepspor: 7-0
Rizespor - Gaziantepspor: 5-1
BBŞ Erzurumspor - Gaziantepspor: 5-1
Gaziantespor - Gazişehir F.K: 0-4
Ankaragücü - Gaziantespor: 4-0
İstanbulspor - Gaziantepspor: 4-0
Gaziantepspor - Manisaspor: 1-4
Gaziantepspor - Eskişehirspor: 1-4

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Gaziantepspor "dört nala" kümeye
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