Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gözler Beşiktaş Divan Kurulu’nda

Gözler ’nda

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Gözler Beşiktaş Divan Kurulu’nda
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Kupası'ndaki - maçının 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından siyah-beyazlı kulüpte gözler bugün yapılacak olan olağanüstü istişare toplantısına çevrildi. Basına kapalı olarak yapılacak toplantıya yönetim kurulu tam kadro katılacak. Beşiktaş Başkanı ve arkadaşları, Divan Kurulu üyelerinin de görüşünü alarak 'nin kararıyla ilgili olarak izlenecek yolu belirleyecek.

KARTAL 5 GÜNDE İKİ DERBİ OYNAYACAK
Beşiktaş'ı önümüzdeki süreçte zorlu günler bekliyor. 'in 31. haftasında pazar günü Türk Telekom Stadı'nda ile şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılar, perşembe günü de Kadıköy'de yarıda kalan kupa maçında Fenerbahçe ile oynayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler Beşiktaş Divan Kurulu’nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN