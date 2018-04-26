Gözler Beşiktaş Divan Kurulu’nda

Türkiye
Futbol Federasyonu'nun Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe
-Beşiktaş
maçının 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından siyah-beyazlı kulüpte gözler bugün yapılacak olan Divan Kurulu
olağanüstü istişare toplantısına çevrildi. Basına kapalı olarak yapılacak toplantıya yönetim kurulu tam kadro katılacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
ve arkadaşları, Divan Kurulu üyelerinin de görüşünü alarak TFF
'nin kararıyla ilgili olarak izlenecek yolu belirleyecek. KARTAL 5 GÜNDE İKİ DERBİ OYNAYACAK
Beşiktaş'ı
önümüzdeki süreçte zorlu günler bekliyor. Süper Lig
'in 31. haftasında pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray
ile şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılar, perşembe günü de Kadıköy'de yarıda kalan kupa maçında Fenerbahçe ile oynayacak.