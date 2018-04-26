Şekip Mosturoğlu: Hak eden finale kalsın

F
B TV'ye konuşan F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu
, TFF
'nin kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kararın geniş özeti kulübe gönderilecektir. O zaman değerlendireceğiz. Müsabaka sahada sonuçlansın ve hak eden finale kalsın. Müsabaka Talimatının 19. maddesi hakemin tatil etme sebebini değerlendirme yetkisini Türkiye Futbol Federasyonu
'na veriyor. 19. madde ile yönetim kurulu hakemin kararını değerlendirmiş. 20. madde ile de kaldığı yerden aynı şekilde tedbiren seyircisiz oynanmasına karar vermiş. Hakemin tatil kararını neden yerinde bulmadığını o kısa kararın içerisinde yazacaktır.
Bizim olduğu gibi Beşiktaş
'ın da bu kararı Tahkim Kurulu
'na götürme hakkı var. O günler gelince değerlendirmesini yeniden yaparız."