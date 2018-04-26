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: Hak eden finale kalsın

Fenerbahçe Asbaşkanı , kararın geniş özetini beklendiklerini dile getirirken “Hayırlısı olsun, müsabaka sahada sonuçlansın” ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Şekip Mosturoğlu: Hak eden finale kalsın
FB TV'ye konuşan F.Bahçe Asbaşkanı , 'nin kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kararın geniş özeti kulübe gönderilecektir. O zaman değerlendireceğiz. Müsabaka sahada sonuçlansın ve hak eden finale kalsın. Müsabaka Talimatının 19. maddesi hakemin tatil etme sebebini değerlendirme yetkisini 'na veriyor. 19. madde ile yönetim kurulu hakemin kararını değerlendirmiş. 20. madde ile de kaldığı yerden aynı şekilde tedbiren seyircisiz oynanmasına karar vermiş. Hakemin tatil kararını neden yerinde bulmadığını o kısa kararın içerisinde yazacaktır. Bizim olduğu gibi 'ın da bu kararı 'na götürme hakkı var. O günler gelince değerlendirmesini yeniden yaparız."
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Şekip Mosturoğlu: Hak eden finale kalsın
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