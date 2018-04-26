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Ibrahimovic'ten Dünya Kupası için şok karar!

İsveç Futbol Federasyonu, yıldız forvet oyuncusu Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası'nda forma giymeyeceğini duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 17:02
Ibrahimovic'ten Dünya Kupası için şok karar!
Kariyerini ABD'de sürdüren İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynamayacak.

İsveç Milli Futbol Takımı Sportif Direktörü Lars Richt, futbol federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Salı günü Zlatan ile konuştum. Bana milli takım kararını değiştirmediğini söyledi. Yani Dünya Kupası'nda oynamayacak." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic daha önce Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda oynamak için yeşil ışık yakmış fakat İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ve böyle bir istek için kendisini telefonla araması gerektiğini bildirmişti.

Mart ayında ABD'nin Los Angeles Galaxy kulübüyle anlaşan 36 yaşındaki Ibrahimovic'in, 116 kez giydiği İsveç Milli Takımı formasıyla 62 golü bulunuyor.

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Ibrahimovic'ten Dünya Kupası için şok karar!
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