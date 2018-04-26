Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi kaldığı yerden seyircisiz oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası
'nda 2-2 biten ilk maçın rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Kadıköy'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe
ile Beşiktaş
arasındaki mücadele Şenol Güneş
'in kafasından yaralanmasına neden olan olaylar sonrası hakem Mete Kalkavan
tarafından tatil edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün yaptığı toplantıda konuyla ilgili kararını verdi.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası TFF
'den şu açıklama yapıldı: ?TALİMAT'IN 20. MADDESİ UYARINCA...
"TFF
Yönetim Kurulu, 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası
uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak." Karşılaşmanın saati ise önümüzdeki günlerde belli olacak. SİYAH-BEYAZLILAR 10 KİŞİ ÇIKACAK
Skor 0-0 devam ederken tatil edilen karşılaşmanın 30. dakikasında kırmızı kart gören Pepe takımdaki yerini alamayacak ve Beşiktaş kalan bölümü 10 kişi tamamlayacak.
Futbol Federasyonu, Fenerbahçe maçının 11'inde yer alan ancak hafta sonu Yeni Malatyaspor ile yaptığı Süper Lig
karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin'in yerine ise siyah-beyazlılara oyuncu değiştirme hakkı tanıyacak. 'ZORLAYICI SEBEPLERDEN' DOLAYI DEVAM ETTİRİLİYOR
TFF, devam kararını Futbol Müsabaka Talimatı
'nın 20. maddesine dayandırdı. Maçın iptal edilme prosedürü olarak, "Güvenlik gerekçesini" değerlendirme dışı bırakan TFF Yönetim Kurulu, 20. madde de yer alan "Zorlayıcı sebeplerden" dolayı maçın devamına karar verdi. Mete Kalkavan'ın maçı, Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılması üzerine tatil ettiği kanaatine varan TFF, Güneş'in hastaneye kaldırılma olayını 20. maddedeki "Diğer ve zorlayıcı nedenler" kapsamına aldı. 7 GÜN İÇİNDE TAKIMLAR KARARA İTİRAZ EDEBİLİR
Beşiktaş, TFF'nin verdiği " Kaldığı yerden, aynı şartlarda, seyircisiz devam" kararına 7 gün içerisinde Tahkim Kurulu
'na başvurarak itiraz etme hakkına sahip. Böyle bir başvuru olursa, Tahkim'in önünde iki seçenek bulunuyor: Mevzuatlara ve talimatlara uygunluğunu gözeterek, TFF'nin kararını onamak ya da yerinde görmezse, yeniden karar verilmek üzere TFF Yönetim Kurulu'na geri göndermek. Burada Tahkim'in farklı bir karar vermesi ise söz konusu değil. BİR GÖRÜŞ
?GÜRCAN BİLGİÇ
Vicdani olarak doğru bir karar
TFF, 'vicdanı kanaat´ kullanıp en doğru kararı verdi. Çünkü Şenol hocanın yaralandığı olaylar karşılıklı etkileşimle başlıyor. Tolga, tribünlere tepki gösteriyor, karşılıklı didişme başlıyor. Oyuncularını sakinleştirmeye çalışan Güneş'in kafasına sert bir cisim geliyor. Bu görüntüde haklı olan taraf yok. Şenol hoca hakemden izin almadan soyunma odasına gidiyor. Yaşadığı travmadan ne kadar etkilendiğini kimse sorgulayamaz. Fakat kanamayan yaraya pens atılıp fotoğrafın servis edildiği gerçeği de var. Ayrıca korner atışları sırasında sahaya atılanların da mantıklı bir açıklaması yok. Devletin en üst kademesi 'Kumpas' dedi, polis incelemesi sürüyor. Sanıyorum, federasyon yönetimi hakemin tatil kararını sadece raporda yazılanlarla değil, o gününün farklı dinamikleriyle değerlendirdi. Vicdani olarak en doğru sonuca ulaşıp maçın sahada bitmesi gerektiğini açıkladı. BİR GÖRÜŞ
METİN TEKİN
Gerekçeli karar görülmeli
TABII KI burada gerekçeli kararı görmek lazım ama düz mantıkla baktığımız zaman federasyon hakemin durdurma kararına inanmamıştır. Bazı sorular akla geliyor. Oynanan bu maçta aynı olaylar 70. dakikada yaşansa kaldığı yerden mi devam edecektir? Saha kapatma ve hükmen yenilgilerde bundan sonra olacak olaylarda gerçekten kan çıkması kriteri mi ölçü olarak ele alınmıştır bu kararda? Bunların cevabını ben veremedim açıkçası. Ama gerekçeli kararı da görmek lazım. Ve en kötüsü kupayı Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın almış olması değil, bundan sonra olaylar nereye kadar varırsa durdurulabilecek? Bu yönde ciddi endişeler taşır bu karar.