Fenerbahçe'ye üç maç ceza verildi

O
layların Fenerbahçe
'ye faturası ağır oldu. Sarı-lacivertliler, PFDK
'dan 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası alırken, Beşiktaş
, 47 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Ceza finale denk geldiğinden dolayı infaz edilmediği için Fenerbahçe, son ikiye kalması halinde Diyarbakır'daki maça seyircisini götürebilecek.
PFDK, Fenerbahçe A.Ş. görevlileri Ali Bozan
'a 45, Gökhan Uyanık
'a 90, Beşiktaş A.Ş. görevlisi Erdinç Gültekin
'e de 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. HAKEM DEĞİŞEBİLİR TFF
'nin kararı sonrası hakem konusundaki inisiyatif MHK
'da olacak. MHK, karşılaşmaya Mete Kalkavan
ile de devam edebilir, başka bir hakemi de atayabilir.