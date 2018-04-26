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'ye üç maç ceza verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; 'ye, derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası verdi.

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Fenerbahçe'ye üç maç ceza verildi
Olayların 'ye faturası ağır oldu. Sarı-lacivertliler, 'dan 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası alırken, , 47 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Ceza finale denk geldiğinden dolayı infaz edilmediği için Fenerbahçe, son ikiye kalması halinde Diyarbakır'daki maça seyircisini götürebilecek. PFDK, Fenerbahçe A.Ş. görevlileri Ali Bozan'a 45, Gökhan Uyanık'a 90, Beşiktaş A.Ş. görevlisi Erdinç Gültekin'e de 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

HAKEM DEĞİŞEBİLİR
'nin kararı sonrası hakem konusundaki inisiyatif 'da olacak. MHK, karşılaşmaya ile de devam edebilir, başka bir hakemi de atayabilir.
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Fenerbahçe'ye üç maç ceza verildi
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