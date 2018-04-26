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’a Mekke’de arsa

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da gösterdiği performansla Avrupa futboluna damga vuran için 'dan ilginç bir haber geldi. Suudi Arabistan makamlarının Salah'a Mekke'den arsa hediye edilmesi kararı aldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Muhammed Salah’a Mekke’de arsa
Şampıyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maça 2 gol ve 2 asistle damgasını vuran , dünya basınında gündeme otururken en ilginç haber 'dan geldi. Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Sabak Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının, Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı aldığını belirtti. Ruki, "Hediye, İngiltere'de İslam'ın hoşgörü mesajını yayan iyi örneklerden biri olan Mısırlı yıldızın güzel ahlakını ve yüce değerlerini onurlandırmak adına verildi" dedi.
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Muhammed Salah’a Mekke’de arsa
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