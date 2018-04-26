Muhammed Salah’a Mekke’de arsa

Şampıyonlar
Ligi yarı finalinde Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maça 2 gol ve 2 asistle damgasını vuran Muhammed Salah
, dünya basınında gündeme otururken en ilginç haber Suudi Arabistan
'dan geldi. Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Sabak Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının, Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı aldığını belirtti. Ruki, "Hediye, İngiltere'de İslam'ın hoşgörü mesajını yayan iyi örneklerden biri olan Mısırlı yıldızın güzel ahlakını ve yüce değerlerini onurlandırmak adına verildi"
dedi.