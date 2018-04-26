Beşiktaş ve Fenerbahçe, Badou Ndiaye için pusuda

Galatasaray
taraftarının geri dönmesini istediği Badou Ndiaye ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ndiaye için pusuda olduğu ortaya çıktı. Premier Lig
'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Stoke City'nin durumunu fırsat bilen Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yetkililer, Ndiaye'nin menajeri William Da Villa'ya, "Sezon sonu görüşelim'' mesajını iletti. Senegalli yıldıza ayrıca 3 Premier Lig kulübü Newcastle, West Ham ve Burnley talip oldu. YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR Galatasaray'dan
ara transferin son günü 16 milyon Euro karşılığı Stoke City'ye giden Badou Ndiaye sözleşmesine özel maddeler koydurdu. Ndiaye, takımı Premier Lig'e veda ederse Galatasaray'a ödenen 16 milyon Euro'yu getirdiği takdirde serbest kalacak.
Sözleşmesinde ayrıca kiralık gitme maddesi de bulunan Ndiaye'nin yıllık ücreti ise 2.5 milyon Euro. AKYEL, EMRE, TOPAL VE OKAN BURUK...
Ndiaye'nın ezeli rakiplerine transfer olma ihtimali akıllara 4 ismi getirdi. Sarı-kırmızılılar geçmişte bu senaryoyu tam dört defa yaşadı. G.Saray Avrupa'nın yolunu tutan Fatih Akyel, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal gibi isimler Türkiye döndüklerinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'dan İnter'e giden Okan Buruk'un bir sonraki adresi ise Beşiktaş'tı. TÜRKİYE'DE NE YAPTI?
350 bin Euro'ya Osmanlıspor'a transfer olduktan sonra çıktığı 75 maçta 18 gol atan ve 7 asist yapan Ndiaye, ardından 7,5 milyon Euro'ya trasfer olduğu Galatasaray'da 17 maça çıktı ve 1 gol atıp, 3 asist yaparak, İngiltere'nin yolunu tuttu. UĞUR KARAKULLUKÇU DİYOR Kİ
PREMIER Lig temposunda oyuncu bulabilmek kolay bir iş değil. Zaman zaman yanına vereceği paslarda dahi zorluk yaşayabilen ancak kalp yerine nükleer reaktör taşıyormuş gibi yüksek tempolarda tık demeyen Badou Ndiaye'nin talipleri olmasına bu yüzden şaşırmamak lazım. Galatasaray'ın yapması gereken zaten 16 milyon Euro bonservis aldığı oyuncusunun peşine düşmek değil, yalnızca 2.5 yıl önce Bodo Glimt'te oynayıp 350 bin Euro bonservisle Türkiye'ye adım atan oyuncusunun benzerlerini aramak, bulmak ve Premier Lig'e servis ederek hem para hem prestij kazanmaktır. DÜRÜST ADAY DEĞİL ÖZBEK BEKLİYOR..
26 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim için başkan adayları 45 kişilik listelerini 4 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Adnan Polat, Faruk Süren ve Cemal Özgörkey'in ardından Ali Dürüst de camiadan gelen baskılara rağmen aday olmayacaklarını açıkladı. Kongrenin Mustafa Cengiz-Dursun Özbek rövanşına sahne olması bekleniyor.
Bu kez güçlü bir yönetim listesi kurmaya çalışan Dursun Özbek adaylıkla ilgili resmi açıklamasını ise önümüzdeki haftaya bıraktı.