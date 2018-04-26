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, derbisinde sahada

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Pepe, Galatasaray derbisinde sahada
, 'ndaki maçında direkt kırmızı kart gören 'ye 1 maç ceza verdi. 'de hafta sonu oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Portekizli yıldız, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak G.Saray derbisinde takımdaki yerini alabilecek. PFDK'nın 1 maç ve 13 bin TL ile cezalandırdığı Tolga Zengin de bu kritik sınavda oynayabilecek

HAKEM DEĞİŞEBİLİR
'nin kararı sonrası hakem konusundaki inisiyatif 'da olacak. MHK, karşılaşmaya ile de devam edebilir, başka bir hakemi de atayabilir.
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Pepe, Galatasaray derbisinde sahada
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