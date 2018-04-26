Pepe, Galatasaray derbisinde sahada

PFDK
, Türkiye Kupası
'ndaki Fenerbahçe
maçında direkt kırmızı kart gören Pepe
'ye 1 maç ceza verdi. Süper Lig
'de hafta sonu oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Portekizli yıldız, pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak G.Saray derbisinde takımdaki yerini alabilecek. PFDK'nın 1 maç ve 13 bin TL ile cezalandırdığı Tolga Zengin de bu kritik sınavda oynayabilecek HAKEM DEĞİŞEBİLİR TFF
'nin kararı sonrası hakem konusundaki inisiyatif MHK
'da olacak. MHK, karşılaşmaya Mete Kalkavan
ile de devam edebilir, başka bir hakemi de atayabilir.