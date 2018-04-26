Real Madrid'den final yolunda dev adım

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'nın Real Madrid takımı, Alman temsilcisi Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçın 28. dakikasında Bayern Münih, 1-0 öne geçti. James Rodriguez'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Joshua Kimmich, ceza alanına girer girmez sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

44. dakikada Real Madrid beraberliği yakaladı. Ceza alanı çizgisinde topla buluşan Marcelo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sven Ulreich'in solundan ağlarla buluştu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

57. dakikada ani gelişen Real Madrid atağında, Lucas Vazquez'in pasıyla ceza alanına giren Marco Asensio, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Bayern Münih'in net pozisyonlar bulduğu kalan dakikalarda skoru korumasını bilen Real Madrid, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Alman temsilcisi, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda iki zorunlu değişikliğe gitti. Arjen Robben'in yerine 8. dakikada Thiago Alcantara, Jerome Boateng'in yerine de 34. dakikada Niklas Süle oyuna dahil oldu.

Müsabakanın rövanşı, 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH 1 - 2 REAL MADRİD (MAÇ SONUCU)

28' Joshua Kimmich

44' Marcelo

57' Marco Asensio