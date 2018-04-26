Trabzonspor öze dönüyor

Trabzonspor
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
geleceğini masaya yatırdı. Çalımbay, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor. Futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları normal karşılıyorum. Örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor. Bu da gayet normal"
dedi. DÖRT MAÇ DESTEK İSTİYORUM
Çalımbay şöyle devam etti: "Benim tek amacım, kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Antrenörlerle de görüşebilirler. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin biraz daha takımla ilgilenmesi ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Özkan Sümer ile bunu konuştuk. Hatta Burak Yılmaz
da bize katıldı." ABDÜLKADİR MUTLAKA CHECK-UP'TAN GEÇMELİ
Çalımbay,
sakatlıklar konusunda sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, "Bizim elimizi, kolumuzu bağlayan sakatlıklar. Ama tek kas sakatlığı Uğur'un. Mesela Abdülkadir'in sakatlığı daha çok sertliklere bağlı oluyor. Bir gün alt, bir gün üst adalesinde. Sezon bitince check-up yapılması gerekiyor.
Vücudunda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz. Belki vücudunda bu yüzden dolayı ağrıları oluyor. Antalya
spor maçı öncesi belki de 10 oyuncudan faydalanamayacağız" dedi. 4
Trabzonspor ile bu sezon 4 sakatlık yaşayan Abdülkadir, Burak (7) ve Castillo (5) sonrası takımın en fazla sakatlanan 3.ismi durumunda bulunuyor. ?TRABZONSPOR'DA SEFERBERLİK
Trabzonspor yönetimi, taraftarın çağrısına uydu ve bağış seferberliği başlattı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzonspor yolunda" seferber olan taraftarların bu çağrıya müspet yanıt vereceğinden kuşku bulunmadığı vurgulandı ve ilgili bankaların hesap numaraları verildi. FIFA'YA ÇABUK KARAR BASKISI
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA'da devam eden şike davasıyla ilgili olarak Zürih'e gitti. FIFA genel merkezinin karşısında 'Adalet Nöbeti' tutan taraftarlarla da sohbet eden Bülbüloğlu, "Dosyamız şu anda FIFA'da. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Çünkü adalet bekleyen ve Türkiye'de temiz futbolu özleyen bir camia var" dedi.