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ve , Ümraniye’de ifade verdiler

lı futbolcular ve , İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaylı derbi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğü'nden gelen polislere ifade verdiler.

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Ricardo Quaresma ve Caner Erkin, Ümraniye’de ifade verdiler
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan 'ndaki olaylı Fenerbahçe- derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı futbolcular ve 'nın dün mağdur sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğü'nden gelen polisler, futbolcuların ifadelerini Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde alırken, teknik direktör Şenol Güneş'in ise tesislerde olmadığı için ifadesinin alınamadığı öğrenildi.
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Ricardo Quaresma ve Caner Erkin, Ümraniye’de ifade verdiler
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