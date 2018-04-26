Ricardo Quaresma ve Caner Erkin, Ümraniye’de ifade verdiler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası
'ndaki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş
derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı futbolcular Caner Erkin
ve Ricardo Quaresma
'nın dün mağdur sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğü'nden gelen polisler, futbolcuların ifadelerini Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde alırken, teknik direktör Şenol Güneş'in ise tesislerde olmadığı için ifadesinin alınamadığı öğrenildi.